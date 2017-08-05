Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang  Kyung-wha, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere  gittiği Filipinler'in başkenti Manila'da, Kuzey Koreli mevkidaşıyla  görüşebileceğini belirtti.
 
Kang, Manila'nın Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda basına  yaptığı açıklamada, "Çok uluslu diplomatik bir platformda ilk kez bulunuyorum.  Bununla beraber, mümkün olduğunca çok ülkeyle ikili görüşme ayarladık." dedi.
 
Haberde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile Kang arasında bazı  temaslar gerçekleşebileceğine dair "temkinli beklentiler" olduğu aktarıldı.
 
"Şans eseri karşılaşma fırsatı olursa, konuşabiliriz." ifadesini  kullanan Kang, "Kuzey'e, provokasyonlarını durdurmasına ve Kore Yarımadası'nda  barış rejimi kurulması için görüşmelerle ilgili son özel tekliflerimize olumlu  yanıt vermesine ilişkin arzumuzu iletmek istiyorum." diye konuştu.
 
Kang'ın zirve kapsamında pazartesi günü düzenlenecek ASEAN Bölgesel  Forum'una (ARF) katılacağı bildirildi.
 
YAPTIRIMLAR ARTACAK
 
ASEAN zirvesinde üye ülke Dışişleri Bakanları, bugün Kuzey Kore'yi  kıtalar arası balistik füze denemeleri dolayısıyla uyaran ortak bildiri  yayınlamıştı.
 
Bildiride, Pyongyang yönetiminin geçen ay yaptığı iki kıtalar arası  balistik füze denemesi sonrası Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimden endişe  duyulduğu belirtilerek gerilimin bölgede ve dünyada barış ve istikrarı tehdit  ettiği belirtilmişti.
 
Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları  çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan bildiride, ASEAN  ülkelerinin Kore Yarımadası'nda barışın tesisi için yapıcı rol oynamaya devam  edeceği ifade edilmişti.
 
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun forumun pazartesi günü  yapılacak yılık toplantısına katılacağı açıklanmıştı.  
 
Forumda ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye yönelik  yaptırımların arttırılmasını gündeme getireceği tahmin ediliyor.
 
Türkiye'yi ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.  
En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey  Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer  faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.