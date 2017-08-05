General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 700 bin Chevy ve GMC aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağrılan araçların direksiyonlarda bir saniyelik gecikmelerine neden olacak yazılım hatasının olabileceğini bildirdi.
Dünya devi General Motors, 700 bin aracını geri çağırdı
05.08.2017 - 20:59 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya devi General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 700 bin Chevy ve GMC aracını geri çağırdı.
Etiketler : General Motors,
494180 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494180.aspx
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