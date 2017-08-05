Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 700 bin Chevy ve GMC aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağrılan araçların direksiyonlarda bir saniyelik gecikmelerine neden olacak yazılım hatasının olabileceğini bildirdi.