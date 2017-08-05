Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir,  kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar  dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması  hedefleniyor.
 
Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni  çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey  Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.
 
Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore  yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat  yasağı uygulanacak.
 
Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen  nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.
 
Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez  kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.