Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.



Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.



Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı uygulanacak.



Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.



Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.