ABD’nin Oklahoma eyaletinde, büyükannenin araçta unuttuğu 4 aylık bebek aşırı sıcaklıktan hayatını kaybetti. Oklahomalı emniyet yetkilisi Mark Opgrande, büyükannenin serbest bırakıldığını ancak olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
ABD'de büyükannenin araçta unuttuğu bebek öldü
05.08.2017 - 22:59 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Oklahoma eyaletinde büyükannenin araçta unuttuğu 4 aylık bebek, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : ABD,Oklahoma,büyükanne,bebek,
494197 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494197.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER