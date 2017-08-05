ABD’nin Oklahoma eyaletinde, büyükannenin araçta unuttuğu 4 aylık bebek aşırı sıcaklıktan hayatını kaybetti. Oklahomalı emniyet yetkilisi Mark Opgrande, büyükannenin serbest bırakıldığını ancak olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.