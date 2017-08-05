Yemen’deki İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkede 2014 yılından günümüze etkisini gösteren Husi darbesinden bu yana, bin 80’i çocuk, 684’ü kadın olmak üzere 11 bin 251 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Ayrıca örgüt, kaçırma vakalarının da 18 bin 734’e ulaştığını belirtti.
Yemen’de darbeden bu yana 11 bin 251 sivil öldürüldü
05.08.2017 - 23:08 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’de Husi darbesinden bu yana meydana gelen çatışmalarda 11 bin 251 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: IHA
Etiketler : Yemen,Husi,
494199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494199.aspx
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