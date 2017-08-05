Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’deki İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkede 2014 yılından günümüze etkisini gösteren Husi darbesinden bu yana, bin 80’i çocuk, 684’ü kadın olmak üzere 11 bin 251 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Ayrıca örgüt, kaçırma vakalarının da 18 bin 734’e ulaştığını belirtti.