Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruanda’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Paul Kagame seçimleri kazandığı ve sayılan oyların yüzde 98’inden fazlasını aldığı belirtildi. Oy sayımının tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Kagame, parti merkezinde toplanan kalabalığı seslenerek, kendini destekleyen desteklemeyen tüm Ruandalılara birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bu zafer Ruandalıların diyen Kagame ülkede başarılı işlerin sürdürüleceğini belirterek ülkeyi dönüşümden geçirme sözü verdi. Kagame’nin seçimlerdeki rakipleri, Demokratik Yeşiller Partisi’nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana idi.