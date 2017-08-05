Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye resmi haber ajansı SANA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde koalisyon uçaklarının Rakka’daki konut bölgelerine düzenlediği birkaç hava saldırısının sonucunda en az 43 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların kentin tam olarak hangi bölgelerine yapıldığı konusundaysa net bilgi verilmedi.Daha önce ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka'daki Ulusal Hastane’yi bombaladığı, saldırıda yasaklı fosfor bombalarının kullanıldığı açıklanmıştı.Suriye ve Irak'ta DEAŞ'le savaşan koalisyon güçlerinin Irak'taki saldırıları Irak hükümetince desteklenirken, Suriye hükümeti, koordine edilmediği gerekçesiyle koalisyonun saldırılarını onaylamıyor.