Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, "Esad rejimi Ayn Terma beldesine 16 hava saldırısında bulunurken, karadan da 70 füzeyle yerleşim yerlerini vurdu.'' dedi.

Rejim saldırıları sonucu 1'i çocuk 2 sivilin öldüğünü; 7 erkek, 8 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 20 sivilin de yaralandığını aktaran Ethem, yaralıların Cobar Mahallesi'ndeki tıp merkezinde tedavi altına alındığını ifade etti.

"REJİM, SİVİLLERİ VURARAK İNTİKAM ALMAK İSTİYOR"

Bu arada Ayn Terma'daki yerel medya aktivisti Ammar Ebu Süleyman da "Rejimin yoğun kara ve hava saldırılarından dolayı bugün halk evlerinden çıkmadı. Bombardımandan dolayı ilçede insanlar temel gıda malzemelerine ulaşmakta güçlük çekti." diye konuştu.

Süleyman, rejimin beldeyi hedef alan saldırılarından çok sayıda evin büyük hasar gördüğünü dile getirerek "Rejim güçleri Ayn Terma'da sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhalif askeri gruplardan intikam almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.