Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin güneyinde Yemen sınırında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Habere göre, Cazan bölgesinin vekil Emiri Prens Muhammed bin Abdulaziz askerin ailesine taziyelerini iletti.

10 Mayıs'tan bu yana 49 Suudi Arabistan askeri hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'daki resmi verilere göre, bu olayın ardından 10 Mayıs'tan bu yana sınırda hayatını kaybeden Suudi Arabistanlı asker sayısı 49'a yükseldi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.