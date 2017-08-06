Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunda görevli yüzbaşı Saddam Celal el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un batısında bulunan el-Cadde bölgesinde bir eve yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 kişiden oluşan bir ailenin tamamının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bekri, sivil savunma ekiplerinin söz konusu enkaz altında kalan cesetleri çıkardığını kaydetti.

Öte yandan Musul Adli Tıp Merkezi, baş ve sırt tarafında kurşun izleri bulunan kimliği belirsiz dört kişiye ait cesedin kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.