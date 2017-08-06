Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin, bir grup İsrail askerine ateş açtığı iddiasıyla geçen temmuz ayında öldürdüğü Filistinli Ammar Ahmed Lütfi Halil'in (34) naaşı, Ramallah'ın kuzeyindeki Kefr Ayn köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanında toprağa verildi.

Yüzlerce kişinin Filistin bayraklarıyla katıldığı törende İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Halil'in annesi Aziye Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirterek, "Beni onunla cennette buluşturması için Allah'a dua ediyorum. Onunla çok gurur duyuyorum." dedi.

İsrail askerlerinin geçen haftalarda öldürdüğü 3 Filistinli genç için de bugün Beytüllahim ve El-Halil'de cenaze töreni düzenlenmişti.

İsrail, bir süredir alıkoyduğu cenazeleri dün ailelerine teslim etmişti.

18 Temmuz'da öldürülen Filistinli gencin cenazesi

Öte yandan İsrail askerlerinin 18 Temmuz'da öldürdüğü Filistinli genç için de cenaze töreni düzenlendi.

El-Halil kentindeki Ehli Hastanesi'nden alınan 29 yaşındaki Rafet Nazmi Hirbavi'nin naaşı, Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kentteki bir kontrol noktasına araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail askerlerince öldürülen Hirbavi'nin cenazesine katılanlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Filistinlilere yönelik ihlallere tepki gösterdi.

İsrail makamları, uzun süredir alıkoyduğu Hirbavi'nin cenazesini dün ailesine teslim etmişti.

İsrail askerlerinin geçen haftalarda öldürdüğü ve naaşını alıkoyduğu 2 Filistinli genç için de bugün Beytüllahim'de cenaze töreni düzenlenmişti.