Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, temmuz ayında Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaşanan olayları takip eden basın mensuplarına yönelik 76 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, plastik mermi ile yaralama, göz yaşartıcı gaz sıkma, darp etme, gözaltına alma, görevine engel olma gibi basın mensuplarını hedef alan ihlaller yapıldığı kaydedildi.

Basın yayın organlarına ait ofislere baskınlar düzenlendiği aktarılan açıklamada, bunun son zamanlarda kaydedilen en yüksek oran olduğuna işaret edildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatıp, kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmesiyle gerginlik tırmanmış, olaya tepki gösteren Filistinliler ile İsrailliler arasında arbedeler yaşanmıştı.

İsrail'in çoğalan tepkiler üzerine 27 Temmuz Perşembe günü kapıları açmasına rağmen zaman zaman kısıtlamalar getirmesi Filistinlilerin öfkesine neden oluyor.