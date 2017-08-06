Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, Musul vilayetinin batısındaki  Telafer'i yaklaşık 3 yıldır elinde tutan DEAŞ'ın, yakında başlaması öngörülen kurtarma operasyonuna karşı hazırlık yaptığını söyledi.
 
Askeri yetkililer, DEAŞ'ın kuşatma altındaki Telafer kent merkezinin çevresinde hendekler kazdığını ve topyekûn saldırılara karşı savunma hattı  kurmayı hedeflediğini ifade etti.
 
17 KÖY GERİ ALINMIŞTI

Mezhepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşi Şabi güçleri,  yaklaşık 5 aydır güney ve batıdan kuşattıkları Telafer'in çevresindeki 17 köyü  perşembe günü DEAŞ'tan geri aldıklarını duyurmuştu.
 
Telafer kent merkezinde yaklaşık bin DEAŞ militanının kaldığı iddia  edilirken, kurtarma operasyonuna 40 bin güvenlik görevlisinin katılması  bekleniyor.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün başkent Bağdat'ta yaptığı  açıklamada, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için tüm askeri hazırlıkların  tamamlandığını bildirmişti.
 
Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer  alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele  geçirmişti.