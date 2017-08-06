Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail işgal güçlerinin, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlar sırasında biri kadın 9 kişiyi evlerinden çıkararak gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlarda bulunulduğu, Batı Şeria’daki askerlere ve yerleşimcilere yönelik saldırıda bulundukları gerekçesiyle 9 Filistinlinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Açıklamada, bir kadının Qalgilya’da, 4 kişinin Ramallah yakınlarındaki el Jalazoune mülteci kampında, 2 kişinin Beytüllahim’deki Taqua ve el-Khader kasabalarında, diğer iki kişinin ise El Halil’deki Beit Ummar ve Sa’ir kasabalarında gözaltına alındığı bildirildi.