İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Hava  Kuvvetleri Komutanlığına ait Kehrizek Atış Alanı'nda bir askerin çevresindekilere  ateş açması sonucu biri binbaşı 4 ordu mensubu öldü, 8 asker yaralandı.  İran Ordusuna ait internet sitesi AJA'nın haberine göre, Kehrizek Atış  Alanı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 4 asker öldü, 8 asker yaralandı. Askerin cinnet getirmiş olabileceği ya da silahının kontrolden çıkmış  olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
 
BİNBAŞI DA ÖLDÜ
 
Öte yandan, Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kehrizek İlçe Meclis Başkanı  Muhammed Haşimi ise olayın Sistan-Beluçistanlı askerin silahlı saldırısı  nedeniyle meydana geldiğini, ölenlerden birinin binbaşı olduğunu söyledi. Temmuz ayında Kazvin eyaletindeki Abik askeri bölgesinde bir askerin  ateş açması sonucu 3 asker yaşamını yitirmiş, 5 ordu mensubu yaralanmıştı.