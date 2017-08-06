Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Onitsha kentinde bulunan kilisede iki grubun tartışması sonrası silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırıyı hangi grubun gerçekleştirdiği netleştirilemedi.