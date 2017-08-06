Nijerya'nın Onitsha kentinde bulunan kilisede iki grubun tartışması sonrası silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırıyı hangi grubun gerçekleştirdiği netleştirilemedi.
Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: 8 ölü, 18 yaralı
06.08.2017 - 20:51 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya'da bulunan bir kiliseye saldırı düzenlendi; 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.
Etiketler : Nijerya,Onitsha,kilise,
494372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494372.aspx
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