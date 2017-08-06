Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İktidar partisi lideri Diosdado Cabello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete sadık birliklerin kontrolündeki bir askeri üsse darbe girişimi düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

KALKIŞMA KONTROL ALTINA ALINDI

Cabello, askeri birliklerin, sabah erken saatlerde, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssündeki durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiğini duyurdu.

DARBEYİ VİDEOYLA AÇIKLADILAR

Açıklama bazıları silahlı, bir grup askeri üniformalı kişinin Carabobo eyaletinde kalkışma başlattıklarını açıklayan bir video yayınlamalarının ardından geldi.