Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Bild am Sonntag Gazetesi’nin haberine göre Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, moda dünyasına girdi. Wulff, bir Türk tekstil markasının Almanya temsilcisi oldu. Giyim mağazası 31 Mayıs’ta Hamburg’ta ilk temsilciliğini açarken, Wulff ve eşi Bettina Wulff, açılışın star misafirleriydi.

SPD VE SOL PARTİ KARŞI

Eski Cumhurbaşkanı Wulff yılda 236 bin avro devlet şeref maaşı alıyor. Ek geliri bu maaşı etkilemiyor. Eski Cumhurbaşkanı’nın ek geliri, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti’yi kızdırdı. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, “Kural olarak eski cumhurbaşkanları fahri görevler üstlenir, öyle moda şirketlerinin temsilciliğini değil. Devlet şeref maaşı başka işler yapmak zorunda kalmamaları için ömür boyu veriliyor” dedi. Sol Parti Grup Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht, “Wulff vergi mükelleflerinin ödediği vergilerden yılda 236 bin euro kazanıp bunun yanında ek gelirinin buna hesap edilmemesi kabul edilemez. Biz yasayı değiştirmek için meclise yasa tasarısı getireceğiz” diye konuştu.