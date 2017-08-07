Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.