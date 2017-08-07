Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.
Kenya'da korkunç kaza: 10 ölü
07.08.2017 - 02:08 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya'nın Kericho eyaletinde bir yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : kenya,kaza,trafik kazası,
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