Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kericho Emniyet Müdürü Justus  Kitetu, Kericho ve Kisumu eyaletleri arasındaki otoyolda yolcu otobüsüyle karşı  taraftan gelen kamyonun kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Kitetu, kazada 8 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldıkları  hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktaran Kitetu, ölenler arasında  4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.