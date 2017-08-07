Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde veliaht prens ilan edilen Prens Muhammed bin Selman'a suikast girişiminde bulunulduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın, Riyad yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pazar günü Cidde'de bulunan Muhammed bin Selman'a bir başka prens tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Selman saldırıdan yara almadan kurtulurken, 'suikastçı prens' yakalandı.

EV HAPSİNE ATILMIŞTI



Kral Selman'ın oğlu olan Muhammed bin Selman geçtiğimiz günlerde, Muhammed bin Nayif'in yerine veliaht prens ilan edilmişti. Bu atamanın Suudi sarayında huzursuzluk yarattığı konuşulurken, eski veliaht prens Muhammed bin Nayif ev hapsine alınmıştı. Riyad yönetimine yakın kaynaklar, Kral Selman'ın tahtı oğluna devretmeye hazırlandığını ve bunun için uygun zamanın beklendiğini söylüyor. Arap medyası Kral Seman'ın iki aylık bir tatile çıkarak, işleri veliaht prense bırakacağını sonrasında ise tahttan el çekeceğini belirtiyor.



Reuters ise suikast iddialarıyla gündeme gelen Muhammed bin Salman'ın hızlı yükselişinin, Suudi sarayındaki diplomatlar ve askerler arasında rahatsızlık yarattığını belirtti.