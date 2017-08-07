Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al-Sharq gazetesinde yer alan habere göre tatbikat, Katar silahlı kuvvetlerinin "kritik önemdeki ekonomik, stratejik ve altyapı tesislerini" savunmaya hazırlanmasını amaçlıyor.

KATAR KRİZİ

TBMM, Katar ile 2014 yılında imzalanan anlaşma ile bu ülkeye kurulması öngörülen askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılması sürecini öne çekerek 7 Haziran'da tamamlamıştı. Bu adım, bölgedeki en büyük ABD askeri üssüne de evsahipliği yapan Katar'a komşularıyla yaşadığı krizde verilen destek olarak nitelendirilmişti.

Ankara, Katar'da kurulacak askeri üsse ortak eğitim tatbikatları gerçekleştirmek ve terörle mücadele çabalarını desteklemek için 3,000 asker konuşlandıracağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn terörizme destek verdiği suçlamasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Doha bu suçlamayı reddederken, Türkiye bu süreçte Katar'a destek vermişti.