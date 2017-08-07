Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın ABD'li diplomat sayısını 755 kişi azaltması hamlesine 1 Eylül'de cevap vereceğini söyledi.50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tillerson, Rusya'nın Ukrayna'daki krize çözüm bulma konusunda görüşmek için istekli olduğunu ifade etti.

Tillerson, ABD'nin Ukrayna konusunda Rusya ile derin görüş ayrılığı içinde olduğunu ancak her şeyi bir anda kestirip atmanın da iyi bir fikir olmadığını dile getirerek, "ABD ve Rusya'nın halen tartışacak önemli ulusal güvenlik meseleleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.Lavrov da Donald Trump yönetiminin Moskova'ya Ukrayna müzakerelerine katılmak üzere yeni bir özel temsilci göndereceğini açıkladı.Diğer yandan Tillerson, Rusya'nın ülkedeki Amerikan diplomat sayısını 755 kişi azaltma kararına 1 Eylül'de karşılık vereceklerini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin bu kararını görüşme sırasında Lavrov'a ilettiğini ancak bunun ne şekilde olacağının netleşmediğini kaydetti.