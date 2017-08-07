Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Kudüs'teki ofisini kapatma kararı alan İsrail'i kınadı.

Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisini kapatma kararı kınanarak, suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, Filistin haberlerine de aynı şekilde devam edileceği belirtildi.

"Kapatma gerekçesine delil gösterilemedi"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortadoğu'daki tek demokratik devlet' olduğunu iddia eden bir devlet tarafından verilen bu kararı kınıyoruz. İsrail İletişim Bakanlığının göstermiş olduğu gerekçeler, yayınlarımızı durduran ve ofislerimizi kapatan bazı Arap ülkelerinin göstermiş olduğu garip ve ön yargılı gerekçeler ile aynıdır. Basın toplantısı düzenleyen bakan, kapatma gerekçesi olarak saydığı suçları ispatlayacak, taraflı veya profesyonel olmayan tek bir haberimizi bile kanıt olarak gösterememiştir."

Açıklamada ayrıca, Al Jazeera'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki haberleri ve olayları, ilgili uluslararası örgütlerin belirlediği ortak gazetecilik standartlarına uygun olarak, profesyonel ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam edeceği vurgulandı.