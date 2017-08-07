Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılının başından bu yana devam eden çatışmalarda 152’si erkek, 49’u kız 201 çocuğun öldürüldüğünü, 234’ü erkek, 113’ü kız 347 çocuğun engelli kaldığını belirtti.

Relano, 377 çocuğun da silah altına alındığına dikkati çekerek, 4 Ağustos’ta Sada kentine yapılan saldırıda 2’si erkek, 4’ü kız 6 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 Ağustos'ta yayımladığı yazılı açıklamada, Sada ilini hedef alan hava saldırılarında 12 sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.