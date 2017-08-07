Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü yemin töreni, bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Federica Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ve ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinin törene davet edilmemesi nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

İran meclisinde düzenlenen törenin ardından bazı milletvekillerinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmek için yoğun çaba içine girmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Yabancılara özenti", "yaptırım uygulayanlara ilgi" ve "İran'ı aşağılamak" şeklindeki eleştiriler üzerine, söz konusu görüntüler içinde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi, Twitter hesabından özür mesajı paylaştı.

Öte yandan yemin törenine Ehli Sünnet temsilcilerinin davet edilmemesi de tartışmalar arasında yer aldı.