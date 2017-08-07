Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in işgal politikalarını tasvip etmedikleri için askere gitmeyi reddeden ve bu nedenle hapse girecek olan 18 yaşındaki İsrail vatandaşı Hadas Tal ile aynı sebepten 115 gün hapis yatan 19 yaşındaki Tamar Zeevi AA muhabirine konuştu.

Her ikisi de kadın olan Tal ve Zeevi, Filistin topraklarındaki işgalin sonlandırılarak Arap ve Yahudilerin özgür ve onurlu bir hayat sürebilecekleri bir alternatifin bulunması gerektiğini savunuyor.

Tal yarın askeri mahkemeye çıkacağını hatırlatarak, "İsrail milyonlarca insanı askeri bir diktatörlük altında yaşatan işgali sürdürüyor ve bunu sonlandırmaya da niyeti yok. Bu yüzden askere gitmeyi reddediyorum. İnsanların işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de işlenen bu suça ortak olmayı reddetmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Filistin topraklarında 18 yaşındaki İsrailli gençleri kullandığını belirten Tal, "Çünkü o yaşta birini işgalin kirli işlerini yapmaya ikna etmek daha kolay." dedi.

İsrail toplumunda işgalin sona ermesi için artan bir talep bulunmadığını da vurgulayan Tal, şunları kaydetti:

"Çünkü insanlar buna alışmış durumda. Elli yıldır bu işgali yaşıyorlar ve alternatif olabileceğini dahi düşünemiyorlar. İşgali sürdürerek kendilerini koruduklarını zannediyorlar. Bu yüzden ben bunun alternatifi olduğunu göstermek ve hükümetten bir alternatif talep etmek istiyorum."

115 GÜN HAPİS YATTI

Aynı gerekçeyle askere gitmeyi reddeden ve bu nedenle 115 gün hapis yatan bir diğer İsrailli de 19 yaşındaki Zeevi.

Zeevi, askerlik yapmayı reddetme sebebini şu sözlerle açıkladı:

"İsrail hükümetiyle iş birliği yapmak istemediğim için askere gitmedim. Çünkü İsrail hükümeti 50 yıldır işgali sürdürüyor, her gün insan haklarını ihlal ediyor. Askere giderek bu siyasetin bir parçası olmak istemiyorum. İşgalin dışında başka bir yol olduğuna inanıyorum. İsrail ve Filistin vatandaşlarının tamamının onurlu ve özgür bir biçimde yaşaması gerektiğine inanıyorum."

"MİLİTARİZE BİR EĞİTİM SİSTEMİ VAR

Askere gitmeyi reddedenlerin artmasına rağmen hala bunun toplumun çok küçük bir parçası olduğunu söyleyen Zeevi, "İsrail eğitim sistemi de İsrail toplumu gibi son derece militarize. Sekizinci sınıftan beri askerlerin sınıfımıza gelerek 'Arapça ve Ortadoğu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu' bize anlattıklarını hatırlıyorum. Bizi böylece istihbarat servislerine yönlendirmeye çalışıyorlardı. Lisede bize bir hafta üniforma giydirerek nasıl silah kullanacağımızı öğrettiler." diye konuştu.

ASKERLİK YAPMAYI REDDEDEN İSRAİLLİLER HAPSE ATILIYOR

İsrail'in işgal politikalarını tasvip etmedikleri için askere gitmeyi reddeden İsrail vatandaşlarına destek vermek amacıyla kurulan Mesarvot isimli sivil toplum örgütünün verilerine göre, her yıl yaklaşık yirmi kişi askerlik yapmadığı için yargılanarak hapse giriyor.