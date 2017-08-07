Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akif'in kızı Alya Necla Akif, 4 yıldır tutuklu bulunan babasının sağlık durumuyla ilgili Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Babamın sağlığı her geçen gün kötüleşiyor, durumu çok kritik." ifadelerini kullandı.

Babasını başkent Kahire'deki el-Kasr el-Ayni Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirten Alya Necla Akif, şunları kaydetti:

"Doktorlar babamın ölümle pençeleştiğini söyledi. Şu anda ne bir şey yiyebiliyor ne içebiliyor, sadece serumla besleniyor. Bu yüzden konuşma ve gözlerini açma konusunda çok zorlanıyor."

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından tutuklanan Muhammed Mehdi Akif, sağlık sorunları nedeniyle aynı yıl eylül ayında askeri hastaneye sevk edilmişti.

Eski Rehberlik Konseyi Başkanı Akif, yargılandığı "Rehberlik Konseyi Olayları" davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak Yargıtay ocak ayında hükmü bozarak yeniden yargılanmasına karar vermişti.