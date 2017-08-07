İran'ın Mazandaran kentindeki Kiyasar bölgesinde mühendisler tarafından sınırlı imkanlarda hazırlanan ve tamamen el yapımı olan bir füzenin tanıtımı ve denemesi gerçekleştirildi.
İran'da el yapımı füzeyle ABD bayraklı hedefi vuruldu
07.08.2017 - 21:23 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da bir grup mühendisin tasarladığı el yapımı füzenin denemesi, ABD bayraklı hedef üzerinde gerçekleştirildi.
Etiketler : iran,
494589 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494589.aspx
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