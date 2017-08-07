Pakistan'ın Lahor kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada can kaybı yaşanmazken 22 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
07.08.2017 - 22:20 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardeş ülke Pakistan'ın Lahor kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 22 kişi yaralandı.
Kaynak: IHA
Etiketler : pakistan,saldırı,
494599 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494599.aspx
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