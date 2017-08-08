Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye sınırında yer alan El-Kaa kasabasının dağlık alanlarındaki DEAŞ mevzilerinden atılan 8 füze, bölgedeki askeri birliklerin yakınlarında boş araziye düştü.

Açıklamada, Lübnan ordusunun, DEAŞ hedeflerine yönelik füze ve havan atışlarıyla saldırıya karşılık verdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın saldırısı herhangi bir kayba yol açmadı. DEAŞ'ın ilk defa Grad füzesi kullandığına dikkati çeken kaynaklar, Lübnan ordusunun, saldırının yapıldığı bölgedeki askeri birliklerini ve ağır silah sayısını artırdığını ifade etti.

Son günlerde DEAŞ'a yönelik füze ve havan saldırılarını artırarak sınırdaki askeri varlığını güçlendiren Lübnan ordusunun, bölgede kapsamlı bir operasyon hazırlığı içinde olduğu tahmin ediliyor.