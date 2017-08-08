Vienne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına yıldırım düştü.
Olayda biri ağır olmak üzere 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.
Kampın bulunduğu Lathus-Saint-Remy kasabası Belediye Başkanı Jacques Campain, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yıldırımın kampın elektrik tesisatının bulunduğu bölüme isabet ettiğini kaydetti.
Fransa'da gençlik kampına yıldırım düştü: 11 yaralı
08.08.2017 - 02:22 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 02:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın batısında bulunan Vienne bölgesindeki bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaralandığı belirtildi.
Vienne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına yıldırım düştü.
Etiketler : fransa,yıldırım,gençlik kampı,
494622 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494622.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER