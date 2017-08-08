Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tikrit kentinde yaptığı katliamlar sonucu ölen kişilerin gömüldüğü toplu mezarlardan biri daha bulundu. Gün yüzüne çıkan toplu mezardan 550 ceset çıkarıldı. Irak adli tıp uzmanları, cesetlerin DEAŞ'ın kentte bulunan ABD'nin eski bir hava kuvvetleri üssü olan Speicher Kampı'nda öldürdüğü Iraklılara ait olduğunu açıkladı. Haşdi Şabi'nin kıdemli komutanlarından Muin Kazimi, "550 kişinin ailelerine haber verdik. Cesetlerin 200'üne DNA testi yapılacak" ifadelerini kullandı.

SAYI BİNİ GEÇEBİLİR

150 kurbanın cesedi 2 hafta önce çıkarıldığını söyleyen Kazimi, daha fazla ceset bulacaklarını tahmin ettiklerini ve DEAŞ katliamında hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçebileceğini ifade etti. 12 Haziran 2014'te DEAŞ mensupları, Tikrit'te bulunan Speicher askeri okulu'ndaki çoğunluğu Şii, yüzlerce genç askeri kaçırmış ve bin 700 kadar askeri öldürmüştü. Saldırı gerçekleştiğinde kampta 4 bin kadar askeri okul öğrencisi bulunuyordu.