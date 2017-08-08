Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhaliflerin kontrolündeki Kongre, kurucu meclisin eski Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın yerine hükümete yakın bir ismin getirilmesi ve kovuşturma için olağanüstü yetkiye sahip olacak "hakikat komisyonu" kurulması yönündeki kararlarının tanınmamasını oy birliğiyle kabul etti.

Muhalefet partisi milletvekillerinden Delsa Solorzano, hakikat komisyonu ile "farklı düşünenlere zulmedilmesinin" amaçlandığını savundu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yaptığı açıklamada, hakikat komisyonunun, ülkedeki siyasi gerilimden muhalefet liderlerini sorumlu tutmasını gerektiğini söyledi.

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan kurucu meclis, Başsavcı Ortega'nın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti. Bir dönem Maduro'nun müttefiki olan Ortega, hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.