Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." denildi.

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü

Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye toprakları içerisinde meydana gelen saldırıda, Haşdi Şabi milislerinden çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ileri sürüldü.

Irak-Suriye sınırındaki milislere düzenlenen topçu saldırılar karşısında Irak merkezi hükümetinden "sessiz kalınmaması" istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin bu saldırısı cezasız kalmayacaktır. Irak-Suriye sınırının korunması çağrısında bulunuyoruz. ABD'nin kendi ajandası için o sınırları ele geçirilmesine izin verilmeyecektir."

Haşdi Şabi yetkilisi: 36 ölü, 80 yaralı var

Öte yandan AA muhabirine konuşan bir Haşdi Şabi yetkilisi ise "ABD'nin topçu saldırısında 36 milisin öldüğünü, 80'inin yaralandığı" iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen söz konusu yetkili, "saldırının milislerin Irak'tan Suriye sınırına geçmesinden sonra yaşandığını" söyledi.

Irak ve ABD henüz açıklama yapmadı

Irak merkezi hükümeti veya ABD'li yetkililerden ise henüz söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi milislerinin denetiminde bulunuyor.