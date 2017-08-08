Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Bakanlığın askeri üslere yakın uçurulan İHA’lara karşı bir düzenlemeyi hayata geçirdiği kaydedilirken söz konusu düzenlemenin gizli kalacağı belirtildi. Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, personeline, önemli tesis ve kritik unsurlara tehdit teşkil eden insansız hava araçlarına karşı neler yapabileceğini anlatan spesifik ve gizli bir politika yayınladı.” ifadesi kullanıldı.

Tüm İHA uçuşlarının ABD Federal Havacılık Yönetimi tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun dışında yapılan uçuşların yetkisiz olduğu belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Askeri tesisler üzerinde gerçekleştirilen yetkisiz İHA uçuşları konusunda sivil adli soruşturma ve yargılama süreçlerini destekliyoruz. Kuvvet koruma tedbirlerine girmeyeceğiz ancak Bakanlık personelinin kendini koruma hakkı saklı bulunuyor.”

Konuyla ilgili günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlemenin içinde İHA’ların düşürülmesi, indirilmesi ve el konulmasının bulunduğunu ifade etti.

Davis, “ABD’de özel ve ticari İHA kullanımının artması tesislerimizin güvenliği, havacılık ve insanların güvenliği ile ilgili kaygılara yol açıyor.” dedi.

Amerikan ordusunun ABD'de 130 askeri üssü bulunuyor.