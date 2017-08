Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in torunu Nadja Berberovic Dizdarevic, dedesi Aliya'nın her zaman keyifli, neşeli ve güler yüzlü olduğunu belirterek, "Güçlü bir karizması ve delici bakışları vardı ama o, biz torunları için her şeyden önce bir dedeydi." ifadelerini kullandı.

Dizdarevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in bağımsızlığı yolunda Boşnak halkına önderlik eden Aliya İzetbegoviç'in doğum gününde dedesini anlattı.

Bir yandan doktora eğitimine devam ederken bir yandan da Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde çalışan Dizdarevic, dedesini "nevi şahsına münhasır biri" olarak nitelendirirken, Aliya İzetbegoviç'in eylem, söylem ve fikirlerinin her zaman bir ahenk içinde olduğunu ifade etti.

Merhum Boşnak liderin ağırbaşlı, cesur ve zeki biri olduğu değerlendirmesinde bulunan Dizdarevic, "Her şeyden önce iyi bir düşünür ve ilham veren bir yazardı. Bu nedenle eserlerini her zaman bıkmadan okurum." dedi.

Dedesinin "halkın her daim yüreğinde taşıdığı adam" olarak anılmak istediğini aktaran Dizdarevic, "Her cuma günü rahmetli dedemin evine öğle yemeğine gittiğimizi hatırlıyorum. O, her zaman keyifli, neşeli ve güler yüzlüydü. Güçlü bir karizması ve delici bakışları vardı ama o, biz torunları için her şeyden önce dedeydi. Bizimle şakalaşmayı da çok severdi." diye konuştu.

Dizdarevic, dedesi Aliya ile felsefe, edebiyat, sanat, kültür ve din üzerine daha fazla sohbet edebilme imkanı bulamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Dedem öldüğünde 18 yaşındaydım. Derin üzüntü ve kaybın yanı sıra gururlu hissediyordum. Cenazesine binlerce kişi gelmişti." dedi.

Aliya'nın mirasına Bosna Hersek'te yeterince değer verilmediği görüşünü dile getiren Dizdarevic, Bosna Hersek halkının İzetbegoviç'in aydın kişiliğini ve savaş yıllarında gösterdiği siyasi kimliğini yeterince tanımadığını söyledi.

Dizdarevic, Aliya'nın karakteri ve eserlerine yurtdışında daha çok değer verildiğine işaret ederek, "Dedemin tüm eserlerini okuyan ve kelimesi kelimesine alıntılar yapan birçok yabancı ile tanıştım. Gelecek nesillerin kültürlerini, geleneklerini ve kimliklerini korumaları adına ülke tarihini daha çok okumaları, daha çok tanımaları gerek." dedi.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samac'ta, 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.