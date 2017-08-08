Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıkı güvenlik önlemleri altında geçen seçimlere Kenyalılar yoğun ilgi gösterirken, ülke genelindeki birçok oy verme merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Oy verme işleminin sabah 06.00'da başladığı Kenya'da, başkent Nairobi'de binlerce insan oylarını erkenden kullanabilmek için gece yarısından itibaren oy verme merkezlerinin önünde beklemeye başladı.

Nairobi'deki en büyük oy verme merkezlerinden Moi Avenue İlkokulunda oyunu kullanan 34 yaşındaki Kisika Kahura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu erkenden kullanabilmek için gece 01.00'den beri sırada beklediğini söyledi.

Kahura, bazı insanların kuyrukta beklemeyip oylarını kullanmadan geri gittiğini belirterek, "Bu bizim tek şansımız, oyumuzu kullanmamız lazım. Seçim sonuçları açıklandığında bir problem çıkmasından ben de endişe ediyorum ama kim kazanırsa kazansın önemli olan ülkemiz ve insanımız. Kenyalıların oylarını barış için kullanmalarını istiyorum." dedi.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), seçmenler için oy verme merkezlerinin saat 06.00-17.00 arasında açık olacağını fakat uzun kuyruklarda bekleyenlerin tamamı oylarını kullanana kadar oy verme işleminin bitirilmeyeceğini duyurdu.

Seçim yarışı 8 aday arasında geçecek

Seçim, mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga'nın da aralarında bulunduğu 8 aday arasında geçecek.

Seçimde, devlet başkanlığı için adaylardan birinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir adayın oyların yarısından çoğunu alamaması durumunda Yüksek Mahkemenin kararıyla seçimin 14 Eylül'de tekrarlanması bekleniyor.

Yaklaşık 20 milyon seçmen ayrıca bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve çok sayıda ilçe temsilciliği olmak üzere 16 binden fazla kişiyi belirleyecek.

Seçim sonuçlarının 15 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Kenya'da 19,6 milyon kayıtlı seçmen arasındaki 5 bin 228 mahkum ilk defa bu seçimlerde devlet başkanını seçebilmek için oy kullanıyor.