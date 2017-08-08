Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki İleri Araştırmalar Enstitüsünün Enerji ve Çevre Profesörü Igor Hernandez, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Venezuela'da gelecek aylarda neler yaşanacağını tahmin etmenin şu an zor olduğunu ifade ederek, ülkedeki politik çatışmanın çözülememesinin ekonomik cephede daha kötü durumlara neden olacağını söyledi.

Hernandez, bu yıl ekonomideki çökmenin yanı sıra para talebinde de düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Yerel para biriminin değer kaybı, kara borsadaki faiz oranına yansıyor. Bu da aslında fiyatlarda daha sık yapılan ayarlamaların bir göstergesi. Yüksek enflasyon sürecine girilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol üretiminde yaşanan sorunların Venezuela ihracatında sıkıntılar yaşatmaya devam ettiğini kaydeden Hernandez, ABD tarafından uygulanacak geniş yaptırımların Venezuela'nın borç ödemelerini riske atacağını anlattı.

Hernandez, ABD'de Trump yönetiminin Venezuela ile enerji alanındaki ilişkilerini gözden geçirdiğini ve ülkenin petrol sektörüne yaptırım uygulamayı düşündüğünü aktardı.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın, ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar neticesinde zor duruma düşeceğini vurgulayan Hernandez, "ABD'nin Venezuela'ya yaptırım uygulaması ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Daha kötü senaryo ise ABD'nin Venezuela'dan petrol ve ürünlerini satın almayı yasaklaması olur. ABD, Venezuela için ana ticaret ortağı konumunda. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda hayal edilemeyecek bir kıtlık görülür. Ayrıca yüksek enflasyon ve borçla ilgili senaryolar da tetiklenir." ifadelerini kullandı.