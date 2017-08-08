İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin Ramon Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yaptığı esnada düştüğü, pilotun öldüğü ve mürettebattan bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Apache tipi helikopterin uçuş esnasında arızalandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İsrail helikopteri düştü, pilot öldü
08.08.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter Ramon Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yaptığı esnada düştü. Olayda pilot öldü.
Etiketler : İsrail Hava Kuvvetleri,helikopter düştü,
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