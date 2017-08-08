Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin Ramon Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yaptığı esnada düştüğü, pilotun öldüğü ve mürettebattan bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Apache tipi helikopterin uçuş esnasında arızalandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.