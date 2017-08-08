Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan ülkeler, Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyona ilişkin kaygılarını dile getirmeye devam ediyor.

The Philippine Star'ın haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanın Cayetano, Manila'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Kuzey Koreli mevkidaşı Ri ile bir araya geldi.

Mevkidaşları tarafından ASEAN'ın görüşünü aktarmakla görevlendirilen Cayetano, Ri'ye, ASEAN'ın, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Kore Yarımadası'nda artan gerilimden duyulan "derin endişeleri" dile getirdi.

Görüşmede Cayetano, "Bildiri, dostluğun kaybedildiği anlamına gelmez ancak hayal kırıklığını ifade eder. Kore Yarımadası'na ilişkin meselelerde yaşanan çıkmazın ele alınması yönünde görüşme ve diyalog adına bir açılım varmış gibi görünmüyor." dedi.

Cayetano'ya teşekkür eden Ri ise ASEAN'ın görüşünü ve mesajını Pyongyang yönetimine ileteceği belirtti.

Japonya'dan Kuzey Kore raporu

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığının hazırladığı raporda, Kuzey Kore'den Japonya'ya yönelik tehdidin, ülkenin kıtalar arası balistik füze fırlatma yeteneğine sahip olması ve nükleer silah programını geliştirmesiyle "yeni bir aşamaya" geçtiği belirtildi.

Japonya kabinesinin onayladığı 532 sayfalık raporda, füzelerinin menzilini, isabetini ve çok yönlülüğünü artıran, füze fırlatma sahalarını ve yöntemlerini çeşitlendiren Kuzey Kore'nin bölgedeki sorunun asıl kaynağı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin sadece geçen sene 2 nükleer deneme gerçekleştirdiği, 20'den fazla füze fırlattığı kaydedilen raporda, ülkenin eski lideri Kim Jong il'in 18 yıllık iktidarı boyunca toplamda sadece 16 füze denemesi yaptığı hatırlatıldı.

Raporda, "Kuzey Kore'nin balistik füzelerini ve nükleer programını geliştirmesi, dünyanın geri kalanının yanı sıra Japonya dahil Asya-Pasifik bölgesi için giderek gerçek ve mutlak sorun haline geliyor." ifadesi kullanıldı.

Çin'in, bölgede yürüttüğü hava ve deniz faaliyetlerine ve denizlerdeki mülkiyet iddialarına ilişkin endişelere de yer verilen raporda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde, her iki ülkenin de hak iddia ettiği adalar yakınındaki faaliyetine hız verdiğine işaret edildi.