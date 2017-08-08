Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) eski Devlet Başkanı ve son lideri Mihail Gorbaçov, Amerikalı ve Rus liderlerin (ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) "çok geç olmadan" uzlaşma yoluna gitmeleri gerektiğini belirterek “İki lidere de tavsiyem, paniğe kapılmamaları ve birbirlerini korkutmamalarıdır.” dedi.

Gorbaçov, son dönemde tekrar tırmanışa geçen ABD ve Rusya arasındaki diplomatik gerginliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 40 yıl süren "Soğuk Savaş duvarını" kırmadan önce, son derece öfkeli ve diplomasi dışı tartışmalara maruz kaldığını anlatan Gorbaçov, “Göreve geldiğim dönemde iki ülke ilişkileri sadece polemik ve karşılıklı suçlamalardan ibaretti.” diye konuştu.

Diplomaside sabrın ve ilişkilerin düzeltilmesine yönelik adımların reddedilmemesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Gorbaçov, “Örneğin, ABD’nin eski Başkanı Ronald Reagan, başlarda bana yukarıdan bakıyordu. Ancak kendisine, onun benim öğretmenim olmadığını söyledim. Bu kararlı ve karşı tarafı gücendirmeyecek bir ifadeydi.” dedi.

Gorbaçov, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece kötü olduğu bir dönemde, taraflardan birinin lideri olarak adım atmama lüksüne sahip olmadığını anlatarak şöyle konuştu:

“Bu döneme kadar nükleer silahlanma aşırı boyutlara ulaşmıştı. Politikadaki yıkıcı durum nedeniyle de nükleer bir savaşın eşiğine gelmiştik. Böyle bir savaş yeryüzündeki her şeyi yok ederdi. Neyse ki iki ülkenin de yönetimi, nükleer silahlanmanın oluşturmaya başladığı büyük tehlikenin farkına vardı.”

Yükselen nükleer tehdit nedeniyle tarafların birbirlerine daha fazla kulak vermeye başladığını anlatan Gorbaçov, atılan karşılıklı adımlar sayesinde geç de olsa krize çözüm bulunduğunu söyledi.

En zor politik durumda bile, devamlı karşılıklı toplantıların yapılması ve diyalog için açık kapılar aranması gerektiğini belirten Gorbaçov, “Amerikalı ve Rus liderlerin çok geç olmadan uzlaşma yoluna gitmeleri gerek. İki lidere de tavsiyem, paniğe kapılmamaları ve birbirlerini korkutmamalarıdır.” diye konuştu.