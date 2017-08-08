Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" Sözcüsü Rabun Maruf, Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında "kampanya çalışmalarına bugünden itibaren resmen başladıklarını" ifade etti.

Bağımsızlık referandumunun "IKBY halkının çıkarlarıyla örtüşmediğini" vurgulayan Maruf, şunları kaydetti:

"Bu referandum, adil ve demokratik bir devlet kurmak için atılan bağımsızlık adımı değil, tam tersine çok tehlikeli ve tarihi bir hatadır. Referandum, bahsi edilen amaçların tasfiye edilmesi, parçalanma ve bölünmeyi artıracaktır. Halkımızın haklı davasına katkı sağlamayacağı gibi hem uluslararası hem de bölgesel desteği kaybetmemize sebebiyet verecektir."

Maruf, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun "ertelenmesini" talep etiklerini belirterek, "Eğer bölgede bağımsızlık için uygun zemin oluşursa referandum gerçekleştirilebilir." dedi.

IKBY halkına da çağrı yapan Maruf, "gelecek nesillerin menfaati ve başka felaketlerin yaşanmaması için söz konusu hayır kampanyasına destek vermelerini" istedi.

Süleymaniye kentindeki emlak zengini ve NRT TV'nin sahibi Şasivar Abdulvahid, geçen ay yaptığı açıklamada "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" için kampanya başlatacaklarını duyurmuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise daha sonra yaptığı açıklamada referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemişti.