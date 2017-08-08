Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Ruhani, Yüksek Öğretim Bakanlığı dışında 12'nci dönem kabine üyelerinden 17'sinin isminin yer aldığı listeyi meclis başkanlığına iletti.

Ruhani'nin meclis başkanlığına sunduğu listede en genç isim İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi (36), en yaşlı kişi ise Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene (65) oldu.

Nükleer anlaşmanın imzalanmasındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in (58) yerini koruduğu listede yer alan diğer isimler ise şöyle:

Eğitim ve Öğretim Bakanı Seyyid Muhammed Bethai (54), İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi (63), Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan (61), Sağlık Bakanı Hasan Gazızade Haşimi (58), Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Rebii (62), Ziraat Bakanı Mahmud Hücceti, (62), Adalet Bakanı Seyyid Alirıza Avayi, Savunma Bakanı Emir Hatemi (51), Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi (60), Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari (57), Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi (54), İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli (58), Enerji Bakanı Habibullah Bitaraf (61), Gençlik ve Spor Bakanlığı Mesud Sultanifer (58).

İran meclisi iç tüzüğüne göre isimlerin sunulmasından bir hafta sonra her bir kişi için aralıklarla mecliste oylama yapılıyor.