Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Cemiyeti, Mizan İnsan Hakları Merkezi, Vicdan İnsan Hakları ve Esir Bakım Kurumu ile Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, İsrail'in şiddet sarmalının tırmandığı temmuz ayı boyunca 880 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerin 144'ünün çocuk, 18'inin kadın olduğu belirtilen açıklamada, 880 gözaltı işleminden 425'inin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu arasında, 300 çocuk, 62 kadın, 450 idari tutuklu ve 12 milletvekili bulunduğuna dikkat çekildi.

İsrail güçleri, temmuz ayının ikinci yarısında, Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan olayların ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da geniş çaplı gözaltı dalgası başlatmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Abdullah el-Hurani Belgelendirme ve Araştırma Merkezi'nin geçen hafta yayımladığı raporda, temmuz ayında İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri neticesinde yaşanan olaylarda Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de 5'i çocuk, 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.