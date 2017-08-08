Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır hattındaki Khurvaleti köyü yakınlarındaki otobanda toplanan göstericiler, "Rusya işgalci" ve "Rus işgali dursun" şeklinde sloganlar attı.

Rusya-Gürcistan savaşında şehit düşen askerler anısına saygı duruşunda bulunan eylemciler, otobanda insan zinciri oluşturdu.

Muhalefetteki bazı siyasi partilerin liderleri, sporcular ve aktörlerin de katıldığı eylemde, işgalin bir an önce sona erdirilmesi istendi.

"Güç Birlik İçindedir" adlı sivil toplum örgütü liderlerinden Davit Katsarava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 haftadır eylem için hazırlık yaptıklarını belirterek "Biz birkaç gündür burada nöbet tutuyoruz. Rus işgali sona erene kadar, bu topraklarda bir tek Rus askeri kalmayana kadar buradayız. Bu protesto artık hep devam edecek" dedi.

Rusya'nın Gürcistan'a karşı işgal politikası uygulamaya devam ettiğini kaydeden Katsarava, ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu vurguladı.

Gürcistan Milli Basketbol Takımı oyuncusu Tornike Şengelia da basketbolcu arkadaşlarıyla ülkelerine destek verdiklerini belirterek Rusya'nın Gürcistan topraklarını terk etmesini istedi.

Yeni Gürcistan Partisi lideri Giorgi Vaşadze de birlik vurgusu yaptı. İşgalin sona ermesi için hükümet ve muhalefetin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Vaşadze, Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmasının sorunların çözümü için son derece önemli olduğunu belirtti.

Güney Osetya sorunu

Tiflis yönetimi ile özerk statülü Abhazya'daki gruplar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşın ardından Gürcü birlikleri geri çekilmiş, Abhazlar bir süre sonra tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Abhazya ve Güney Osetya'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Gürcistan'ın bu bölgelere asker göndermesi üzerine Rusya saldırıya geçerek Gürcü ordusunu bu bölgelerden çıkarmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren savaşın ardından Moskova yönetimi, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Savaşın sona ermesine karşın Rusya’nın söz konusu bölgelerde binlerce askeri bulunuyor. Tiflis yönetimi, işgalin sonlandırılması çağrılarını yineliyor.