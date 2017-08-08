Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni DNA teknolojisi ile kimlik tespiti yapılan erkek kurbanın isminin ailesinin isteği üzerine açıklanmayacağı belirtilen açıklamada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenlerin sayısının 1641'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler arasında bundan önceki en son kimlik tespiti ise 2015'te yapılmıştı. Hala yüzlerce kişinin kimlik tespitinin yapılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

2 BİN 977 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

11 Eylül 2001'deki saldırılarda, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmış, kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü. Saldırılarda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti.