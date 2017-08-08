Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Bolivya Askeri Kuvvetleri'nin 192'inci kuruluşunu kutlamak için törene katılan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'yi izlediği politika dolayısıyla adeta topa tuttu.

"VENEZUELA PETROLÜNÜ GASP EDECEKLER"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'intikam politikası' izlediğini belirten Morales, "Venezuela, stratejik bir halka ve bu halka jeopolitik dünyada bir İmparatorluğun aradığı petrole sahip. Önce devirip, sonra da yönetmeyi, sonra da Venezuela petrolünü gasp etmeyi planlıyorlar." dedi.

"ABD HÜKÜMETİ VENEZUELA HALKINI BÖYLE OYALIYOR"

Eva Morales ayrıca ABD hükümetinin Venezuela halkını oyaladığı görüşünü de savunarak, "Öne sunulan bahaneler hep aynı. Demokrasi, insan hakları ve terörizmle bazı şeyler örtbas ediliyor."