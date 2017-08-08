Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yıllarca süren başarısızlığın ardından devletler, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide çözüm bulmak için sonunda bir araya geliyor. Sert ve kararlı olmalıyız!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de NBC televizyon kanalındaki "Today" adlı programda, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların işe yarayacağından emin olmadığını söyledi.

Yaptırımların Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u "final maçını" yeniden düşünmeye zorlayacağını dile getiren Haley, "(Kim) Karar vermek zorunda. ABD'yi vurursa, kazanabileceği bir şey olur mu?" dedi.

BM'nin yeni yaptırımları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına rağmen nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlara ilişkin karar tasarısı cumartesi günü oy birliğiyle kabul edilmişti.

Yaptırım kararı, ülkenin yaklaşık 3 milyar dolarlık toplam ticaretinin üçte bir oranında azaltılmasını ve bu ülkenin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulmasını öngörüyor.

Kararda ayrıca BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.

Kuzey Kore 2006'dan beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Ülke, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.