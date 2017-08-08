Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mouzalas, özel bir Yunan televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sığınmacı yükünün kaldırılmasında zorlanıldığı için uygulaması durdurulan Dublin Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'dan sığınmacıların transferinin iyi niyet göstergesi olduğunu belirten Mouzalas, "Dublin Sözleşmesi sembolik olarak uygulanacak. Yani sayılar oldukça düşük olacak. Gelecek aylarda birkaç yüz sığınmacı Yunanistan'a geri gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da toplam 56 bin sığınmacı başvurusunun bulunduğu bilgisini paylaşan Mouzalas, ülkesinin böyle bir sığınmacı akınına karşı tecrübesinin bulunmadığını söyledi. Mouzalas ayrıca AB ülkelerinin yeniden yerleştirme programı kapsamında toplam 30 bin sığınmacıyı Yunanistan'dan aldığını kaydetti.

Mouzalas, bu sığınmacıların bir bölümünün ülkede kalacağına dikkati çekerek, "Onlarla geleceğe yürümek istiyoruz. Entegrasyon sürecine başladık. Zor olacak ama başaracağız." diye konuştu.

Dublin Sözleşmesi'ne göre sığınmacıların, iltica başvurularını ilk ayak bastıkları ülkede yapmaları gerekiyor. Almanya, bu uygulamayı Yunanistan için 2011 yılında durdurmuştu. Yeni gelişmeler çerçevesinde 15 Mart'tan sonra Yunanistan üzerinden Almanya'ya gelen sığınmacıların geri gönderilmesi planlanıyor.

AB Komisyonu, geçen aralık ayında üye ülkelerin aşama aşama söz konusu sığınmacıları Yunanistan'a geri göndermesi yönünde tavsiye kararı almıştı.