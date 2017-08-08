Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinesh ve Tarakeshwari Rathod, geçen yıl 23 Mayıs'ta Everest'in 8 bin 850 metre yükseklikteki zirvesine ulaşmayı başardıklarını iddia etti.

Maharaştra eyalet polisi, Everest'e tırmanan diğer dağcıların, çiftin iddialarını doğrulamaması üzerine açtığı soruşturmayı tamamladı ve çiftin paylaştığı tırmanış fotoğraflarının gerçek olmadığının kesinleştiğini bildirdi.

Eyalet yönetimi, yalan söyleyen iki polisin görevine son verdi.

Emniyet yetkilisi Sahebrao Patil, PTI haber ajansına yaptığı açıklamada, çiftin yanıltıcı bilgi paylaştığını ve Maharaştra Emniyet Müdürlüğünün itibarını zedelediğini kaydetti.

İki polis memuru, 23 Mayıs'ta Everest'in zirvesine ulaşan ilk Hint çift olduklarını ileri sürmüş, buna dair fotoğraf paylaşmışlardı ancak başka bir Hint dağcı Satyarup Sidhantha, Rathod çiftinin tırmanışlarının kanıtı olarak paylaştıkları fotoğrafların kendisine ait olduğunu açıklamıştı.

Nepalli yetkililer, çiftin iddiasının gerçeği yansıtmadığına karar vermiş ve çifte geçen yıl 10 yıl tırmanıştan men cezası vermişlerdi.